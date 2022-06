Pela primeira vez, estrutura de saúde para o Festival de Parintins terá suporte de leitos de UTI em hospital local

Redação AM POST

O 55º Festival Folclórico de Parintins será o primeiro a contar com o suporte de saúde dos 11 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) instalados no Hospital Jofre Cohen pelo Governo do Amazonas em parceria com a Prefeitura. A estrutura foi inaugurada pelo governador Wilson Lima em outubro de 2021, quando o Estado, de forma inédita, iniciou a implantação de UTIs em municípios-polo.

Os leitos de UTI permitem que atendimentos de alta complexidade sejam realizados no próprio município, assistindo à população de toda a região do Baixo rio Amazonas e de municípios do Pará, sem a necessidade de transferência para Manaus.

A implantação de leitos de UTI, que amplia a oferta de atendimentos de alta e média complexidade no interior do estado, também vai alcançar os municípios de Tefé, Tabatinga e Humaitá.

A melhoria da estrutura de saúde para a população do interior do estado é uma das prioridades definidas pelo governador Wilson Lima que, desde o início da gestão, tem ampliado investimentos nas redes de saúde dos 61 municípios do interior.

Somente Parintins recebeu do Estado aportes de R$ 94,2 milhões para saúde, que possibilitaram avanços importantes, como a implantação das UTIs e a assinatura de convênio que possibilita a reabertura do Hospital Padre Colombo, entre outros.

Reforço na estrutura no Festival – O Festival Folclórico de Parintins deste ano será o primeiro a ter à disposição dos brincantes toda essa nova estrutura de saúde montada pelo Governo do Estado e mantida em parceria com a Prefeitura.

Em edições anteriores, a cobertura de saúde do município durante os três dias de festa contava com estruturas temporárias, montadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para os atendimentos emergenciais que, em caso de necessidade, atuava na transferência do paciente para a capital.

Regionalização

Desde 2019, a SES-AM iniciou a implantação do projeto de regionalização da saúde em Parintins, quando foram instalados 54 equipamentos de suporte à vida nos Hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo, como ventiladores pulmonares adulto e neonatal, desfibriladores e incubadoras. Na época, foram instalados três leitos de UTI temporários no Hospital Jofre Cohen e cinco leitos de UTI neonatal permanentes, no Hospital Padre Colombo.

Reabertura

Para ampliação dos atendimentos em saúde ofertados à população de Parintins, o governador Wilson Lima, assinou, no dia 15 de junho, o convênio com a Associação Hospital Padre Colombo para a reabertura da unidade. A parceria prevê investimento de R$ 29,8 milhões para a manutenção dos serviços prestados na unidade.

O Hospital Padre Colombo atende, além dos parintinenses, a população dos demais municípios da região do Baixo Amazonas, como Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Maués, Urucará e São Sebastião do Uatumã e também pacientes de municípios do Pará, próximos daquela região.

Investimentos

Entre 2019 e maio de 2022, o Governo do Estado, por meio da SES-AM, investiu mais de R$ 94,2 milhões na saúde em Parintins. Deste valor, 77,4 milhões foram destinados para o custeio de profissionais de saúde, manutenção dos atendimentos hospitalares, locação de equipamentos, transferências aéreas e com repasses de insumos e medicamentos.

A SES-AM também repassou ao município, entre 2019 e 2021, mais de R$ 12,1 milhões do Fundo de Turismo, Infraestrutura e Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), valores destinados para o custeio e investimentos na saúde.

O Estado ainda investiu R$ 2,7 milhões para abertura dos 11 leitos de UTI e na instalação do tomógrafo no Hospital Jofre Cohen. O equipamento de tomografia computadorizada também foi adquirido pela SES-AM no valor de R$ 2 milhões.