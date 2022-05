Pensando em suprir necessidade de profissionais na área de tecnologia, INDT lança sua unidade de negócio de capacitação profissional e promove Webinar sobre transição de carreira

Redação AM POST

A aceleração da transformação digital nas empresas brasileiras acentuou ainda mais um problema antigo do mercado de tecnologia: a urgente necessidade de que a formação profissional seja ampliada no mesmo ritmo de crescimento do mercado.

A cada ano o déficit de profissionais causa impactos significativos no desenvolvimento econômico do país. Para suprir a demanda do setor, o país teria de formar 246 mil profissionais de tecnologia ao ano.

Segundo os dados da pesquisa `Transformação Digital no Brasil´, realizada pela Samba Digital, braço da empresa Sambatech, foi possível comprovar que mais da metade das empresas brasileiras já estão inseridas nessa realidade e, praticamente, a outra parte, busca estratégias para se adequar a esse novo cenário.

Entretanto, mesmo que as empresas estejam se adequando e implementando transformações digitais em seus processos, de acordo com a Softex – organização especializada em analisar o setor de tecnologia, existe um déficit no mercado de mais de 400 mil vagas de trabalho devido à falta de mão de obra qualificada, o que culmina em perdas econômicas de aproximadamente R$ 167 milhões.

Umas das principais soluções apontadas por especialistas para vencer esse desafio é atrair novos profissionais para a área tecnológica mostrando todos os benefícios e oportunidades para quem ingressar no segmento.

Sobre o ITT

Pensando nesse contexto, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), lança a sua mais nova aposta, o ITT – INDT Tech Training (https://www.ittcursos.com.br/), empresa de treinamento e qualificação de profissionais, com o intuito de alinhar as principais necessidades do mercado tecnológico atual e ajudar pessoas que desejam traçar novos rumos profissionais e migrar para a carreira da tecnologia.

De acordo com Vanessa Milon, gestora da unidade de negócios ITT, a realização de um primeiro Webinar sobre o tema: Transição de Carreira para Área da Tecnologia – é o passo inicial como vetor de capacitação e transformação, além de oportunidade para apresentar as propostas que os cursos de capacitação do ITT podem oferecer ao ecossistema de inovação. “O ITT se solidifica no mercado por ter como fundamento as competências técnicas e background do INDT como Instituto de Ciência e Tecnologia, sendo assim, temos a capacidade de compartilhar e promover estas competências. O ITT, surge com a missão de ajudar a mudar vidas, oferecendo acesso a cursos e capacitações de altíssimo nível com profissionais consolidados na área, além de também auxiliar na transformação do ecossistema de inovação e tecnologia de Manaus, que precisa cada vez mais de profissionais qualificados”, explica.

“Acreditamos que, para atingirmos nossa missão, é preciso vencer alguns desafios, como, por exemplo, a visão distorcida que algumas pessoas têm acerca das áreas tecnológicas, porque muitas delas acreditam que trabalhar com tecnologia é algo muito difícil, acreditam que não são capazes de aprender a programar, o que não é verdade. É claro que também não é uma área simples, mas também não é impossível. Como em qualquer outra área que a pessoa vá trabalhar, ela terá que estudar e se atualizar sempre, ter força de vontade, dedicar-se, ter disciplina e, principalmente, gostar de tecnologia, mas é possível sim aprender e se tornar um excelente profissional, estamos prontos para ajudar os interessados a ingressar nessa área”, Vanessa complementa.

ITT: habilidades técnicas e comportamentais

Os cursos do ITT serão realizados de forma híbrida (presencial e/ou virtual), entretanto, a empresa acredita que o aprendizado nas áreas de programação pode ser mais eficaz através do formato presencial, então o diferencial dos cursos será o professor ao lado do aluno, ajudando nas principais dificuldades.

A empresa também acredita ser necessário trazer para o mercado os principais conceitos ligados a tecnologias do futuro como: Inteligência Artificial, Indústria 4.0, Python, dentre outros. Contudo, segundo Emmanuel Alencar, professor e coordenador de Curso do ITT, e especialista em Sistemas de Informação e Gestão de Equipes, os cursos oferecidos também englobarão questões comportamentais. “A gente tem pensado em cursos que sejam baseados em questões comportamentais para desenvolver as pessoas de uma forma mais dinâmica, indo além apenas da parte técnica, porque queremos desenvolver todas as habilidades necessárias para que as pessoas possam sair do curso aptas para atuar no mercado”, destaca.

Vale ressaltar ainda que o ITT é uma spin-off que nasceu da necessidade de expandir os conhecimentos do corpo técnico do INDT. O novo negócio busca promover a troca de experiência dos profissionais do Instituto, bem como difundir os conhecimentos adquiridos em seus mais de 20 anos de história, oriundos de parceiras estratégicas.

Sobre o Webinar

O Webinar – Transição de Carreira para Área da Tecnologia acontecerá no dia 17 de maio, às 16h (Manaus) / 17h (Brasília), e contará com a participação de um convidado especial: Glauter Jannuzzi – Global Influencers & Communities Lead da Microsoft, para discutir as mudanças que estão ocorrendo no desenvolvimento dos profissionais do futuro. Os mediadores do evento serão, justamente, Emmanuel Alencar e Vanessa Milon.

O Webinar também falará sobre os principais caminhos a serem percorridos para fazer uma transição de carreira para a área de tecnologia, elencando quais os primeiros passos para fazer essa transição e onde os profissionais podem encontrar a qualificação necessária para isso. “Nossa intenção é focar em pessoas que estão em transição de carreira ou então que querem entrar no mercado tecnológico e facilitar esse processo para essas pessoas, impactando assim diretamente o ecossistema local ajudando pessoas a ingressarem nesse mercado ao mesmo tempo em que mostramos nosso papel social e promovemos o interesse pelas áreas tecnológicas”, Emmanuel finaliza.