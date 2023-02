‘Perdemos um dos maiores estadistas que o Amazonas conheceu’, afirma Caio André sobre Amazonino Mendes

Redação AM POST

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), afirmou que, com a morte de Amazonino Mendes (Cidadania), o Brasil se despede de um dos homens mais importantes da política amazonense, e que teve imensurável contribuição e relevância no cenário político do país.

“Amazonino Mendes foi um dos maiores estadistas que o povo amazonense já conheceu. Um homem honrado, justo, grande defensor da nossa população e dos direitos das famílias de Manaus e de todo o estado. Todos nós, homens públicos, um dia nos inspiramos em Amazonino e temos muito a agradecê-lo”, ressaltou Caio André.

Amazonino Mendes morreu neste domingo (12/02), aos 83 anos, em São Paulo, onde estava internado no hospital Sírio Libanês, devido a complicações causadas por uma pneumonia.

Advogado, empresário e notável político, Amazonino nasceu em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), na calha do rio Juruá. Foi senador da República, três vezes prefeito de Manaus e outras três governador do Amazonas.

Conhecido pelo jeito irreverente, o “Negão” tinha como marca, além do tradicional chapéu, a proximidade com o povo do Amazonas, por quem sempre foi abraçado e celebrado. Amazonino fazia questão de manter um diálogo aberto, direto e sem barreiras com a população, tornando-se parte das famílias amazonenses.

Entre as maiores contribuições de Amazonino Mendes está a criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que tem mais de 20 anos de existência e forma milhares de profissionais todos os anos, em polos distribuídos por todo o estado.

Amazonino também foi o responsável por grandes feitos na área da saúde, como a construção dos hospitais João Lúcio, 28 de Agosto e Francisca Mendes; além de policlínicas, Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) e à Melhor Idade (Caimis).

O legado para a cultura do Amazonas incluiu a construção do Bumbódromo de Parintins, palco do maior festival a céu aberto do mundo, disputado por Caprichoso e Garantido, seu boi do coração.

Homem do povo e filho do interior, Amazonino também era grande incentivador do setor primário, tendo criado programas como o “Terceiro Ciclo”, para distribuir insumos e implementos agrícolas.