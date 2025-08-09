A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Pergunta que não quer calar: será que Omar Aziz vai enfrentar Lula pela BR-319 como fez com Marina Silva?

Lula vetou dispositivo que dispensava licenciamento de rodovias como a BR-319.

Por AM POST

09/08/2025 às 14:20 - Atualizado em 09/08/2025 às 14:47

Notícias do Amazonas – A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de vetar o dispositivo que facilitaria a pavimentação de rodovias já existentes, como a BR-319, reacendeu o debate sobre a postura de políticos do Amazonas em relação à obra. Entre eles, o senador Omar Aziz (PSD), conhecido por seu discurso inflamado contra a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

O veto, anunciado nesta sexta-feira (8/8), derrubou a emenda que dispensaria o licenciamento ambiental prévio para a recuperação de estradas já construídas. No caso da BR-319 — que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO) e é considerada vital para integração logística e econômica da região — a medida poderia acelerar o início das obras no chamado “trecho do meio”, o mais crítico da rodovia.

Omar Aziz, que em maio deste ano protagonizou um embate público com Marina Silva na Comissão de Infraestrutura do Senado, acusou a ministra de travar o desenvolvimento nacional com “conversinha de governança” e de ser responsável pela paralisação de mais de cinco mil obras no país.

Leia mais: Omar Aziz diz que Marina Silva apresenta dados ambientais falsos de desmatamento na BR-319

“A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. Tem mais de cinco mil obras paradas por causa dessa conversinha, governança, blá blá blá…”, atacou o senador na ocasião.

Agora, a questão que ecoa no cenário político amazonense é: Omar Aziz terá a mesma disposição para confrontar Lula, que vetou justamente a medida que poderia destravar a BR-319? Ou o senador limitará suas críticas à ministra, poupando o seu amigo presidente?

Para críticos, o silêncio de Omar frente à decisão de Lula soaria como incoerência e falta de compromisso com a obra que há décadas é aguardada pela população do Amazonas. A pavimentação da BR-319 é vista por muitos como estratégica para reduzir custos logísticos, impulsionar o comércio e integrar a região ao restante do país.

Enquanto parlamentares como Fausto Jr. e João Luiz já se manifestaram contra o veto, prometendo lutar pela derrubada no Congresso, Omar ainda não fez declarações contundentes sobre a decisão presidencial. O eleitor amazonense, que acompanha a novela da BR-319 há anos, espera respostas claras: o senador vai peitar Lula ou vai se calar?

