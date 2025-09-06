A notícia que atravessa o Brasil!

Perícia do Amazonas é modernizada com sistema digital que acelera investigações

Novo sistema de áudio e vídeo garante segurança, rastreabilidade e rapidez na elaboração de laudos periciais.

Por igitaliza envio de provas e agiliza investigações criminais

06/09/2025 às 13:32 - Atualizado em 06/09/2025 às 13:33

Foto: Victor Levy/SSP-AM.

Notícias do Amazonas – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) implementou um sistema digital inovador para o envio de provas em áudio e vídeo ao Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), modernizando o fluxo pericial e acelerando as investigações.

Com a nova plataforma, policiais civis podem inserir os arquivos diretamente em um link seguro, eliminando o uso de CDs e pendrives, que frequentemente apresentavam falhas técnicas. As provas chegam ao Setor de Perícias de Áudio e Vídeo (SPAV) do Instituto de Criminalística de forma criptografada, assegurando integridade, rastreabilidade e validade jurídica em todo o processo.

“Todas as mídias que chegavam até nós eram em CDs ou pendrives, mas esses recursos estavam em desuso e, muitas vezes, apresentavam falhas. Com esse software, será possível enviar vídeos e áudios diretamente para o Instituto, garantindo economia de tempo e mais agilidade na elaboração dos laudos”, destacou a diretora do Instituto de Criminalística, Najara Marinho.

O perito criminal Izaias Júnior explicou que o sistema assegura que as provas cheguem intactas aos peritos e que o laudo final reflita exatamente o material recebido, preservando a cadeia de custódia e a transparência do trabalho pericial.

Com a modernização, a SSP-AM reforça a segurança e a eficiência das investigações, garantindo que a tecnologia seja aliada na produção de provas confiáveis e juridicamente válidas.

