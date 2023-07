Pesca no Amazonas será beneficiada com recursos que somam R$ 8,5 milhões

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), destinará aproximadamente R$ 8,5 milhões para municípios que possuem potencial na atividade da pesca no Estado. O investimento foi divulgado nesta sexta-feira (07/07), com a finalidade de destinar os recursos para estruturar as fábricas de gelo com câmeras frigoríficas que funcionam com energia solar.

Os recursos, oriundos de emendas parlamentares do deputado estadual Comandante Dan Câmara e do deputado federal Silas Câmara, são resultados de consulta pública aberta no último mês de maio, e atende compromissos dos deputados com líderes das Federações de Pesca no Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o secretário Executivo-Adjunto de Pesca e Aquicultura da Sepror, Alessandro Cohen, “isso fortalece a pesca e aquicultura em todo o estado, e mostra que o governador Wilson Lima está no caminho certo, executando políticas públicas pesqueiras concretas, com planejamento e com apoio de parlamentares comprometidos com o setor”, afirmou.

Outras ações da Sepror voltada à atividade pesqueira no Amazonas que estão sendo realizadas, é o Programa Atualiza Pescador, em parceria com o Governo Federal, e o Programa Peixe no Prato, que retornará em agosto.