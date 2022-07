Pescadores de Borba, Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã confirmam apoio ao deputado Delegado Pablo

Redação AM POST

O apoio aos pescadores do Amazonas e a busca por soluções para os problemas da pesca no Brasil foram alguns dos assuntos discutidos pelo deputado federal Delegado Pablo (UB-AM) em reunião com pescadores dos municípios de Nova Olinda do Norte, Borba e Novo Aripuanã, no interior do Estado.

Continua depois da Publicidade

As reuniões aconteceram ontem (22/07) e neste sábado, com a presença do presidente da Federação dos Pescadores do Amazonas (Fepesca-AM), Walzenir Falcão, que é pré-candidato a deputado estadual.

Na sexta-feira, em Nova Olinda do Norte, Pablo conversou com pescadores da colônia Z-19. O deputado ouviu relatos sobre a realidade da pesca no Estado e a necessidade de apoio para impulsionar o setor.

Ainda na sexta-feira, no município de Borba, Pablo participou do encontro com pescadores da colônia Z-26. Os trabalhadores falaram sobre as dificuldades vividas durante a pandemia, que tirou a vida de vários pescadores.

Continua depois da Publicidade

O deputado foi convidado também para uma reunião com a Associação de Mulheres de Borba e para um jantar com pescadores, onde o parlamentar fez a prestação de contas do mandato parlamentar.

Hoje, em Novo Aripuanã, Pablo participou da reunião com pescadores da colônia Z-29. Ao lado do presidente Fepesca, o deputado ouviu sugestões para criação de projetos de lei em benefício do setor pesqueiro.

Continua depois da Publicidade

“Agradeço a todos pescadores que participaram de nossas reuniões. É uma categoria unida, que tenho o orgulho de ajudar e buscar soluções para seus problemas”, afirmou Pablo.