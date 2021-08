Pescadores e agricultores familiares de Manaquiri recebem R$ 195 mil em crédito rural

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), realizou a entrega de Crédito Rural aos pescadores artesanais e agricultores familiares de Manaquiri, distante 60 quilômetros de Manaus. Durante a ação, realizada na quinta-feira (05/08), 15 produtores foram beneficiados com crédito na forma de canoas de alumínio, motores de popa e rabeta, roçadeira e apetrechos de pesca, totalizando um investimento de mais de R$ 195 mil.

Segundo o técnico de pesca e gerente da unidade local de Manaquiri, Ricardo de Souza Sobreira, durante a ação, realizada na Escola Estadual Anselmo Jacó, os projetos são voltados para pesca artesanal, cultivo de mandioca e cultivo de batata-doce. Também foi realizada a assinatura de outros 31 projetos de crédito rural para a agricultura e pesca artesanal, que somados correspondem a cerca de R$ 369 mil em fomento para o setor primário no município.

“Tivemos a participação de um total de 70 produtores familiares, não só para o recebimento do crédito rural, mas também para a renovação e emissão de 20 Cartões do Produtor Primário e para a entrega de cerca de 2 toneladas de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)”, descreveu Ricardo. O gerente informou que a ação teve também o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e do Sindicato dos Pescadores.

O evento contou com a participação o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural do Idam, Tomás Sanches, e atendeu produtores de localidades como Ilha do Barroso, Lago do Miraauá, Lago do Italiano, Igarapé Açu, AM-354 Km 04, Colônia de Pescadores Z51 e Tilheiro.

Crédito Rural – Ainda conforme Ricardo, desde a realização do evento, mais 46 projetos para a pesca artesanal e agricultura foram aprovados pela Afeam. Além do cultivo de mandioca e da pesca artesanal, os projetos beneficiam a avicultura de pinto, o cultivo de milho e a cultura da graviola. Ao todo, estes projetos se traduzem em um investimento de mais de R$ 564 mil no setor primário de Manaquiri.

