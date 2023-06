Pesquisa analisa principais causas e formas de prevenção de acidentes com embarcações nos rios da Amazônia

Em Manaus, pesquisadores realizam estudo para averiguar as principais causas de acidentes envolvendo embarcações com passageiro nos rios da Amazônia. A partir dos dados já coletados, entre os quais, relatórios técnicos e documentos acadêmicos, é possível apontar que erros humanos e condições inadequadas das embarcações estão entre os principais motivos de acidentes desse tipo na região. O projeto recebe investimento do Governo do Estado, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Informações checadas e reunidas no âmbito do estudo indicam que as violações das regras de procedimentos seguros para navegação, negligência e erros de gerenciamento e operacionais são as causas mais frequentes de acidentes com embarcações, provocados por falha humana.

Segundo o coordenador do estudo, o doutor em Engenharia Oceânica Jassiel Fontes, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), os resultados foram obtidos por meio de uma revisão bibliográfica criteriosa e detalhista.

“Com isso, os resultados da pesquisa podem contribuir na governança e na tomada de decisões, visando a implementação de estratégias de prevenção de acidentes na região amazônica”, informou Jassiel, que também é professor de Engenharia Naval na UEA.

Causas e metodologia

Além dos erros humanos, o monitoramento mostra que problemas mecânicos nas embarcações e condições ambientais e/ou climáticas adversas e inesperadas, como tempestades, por exemplo, também estão entre as principais causas de acidentes envolvendo embarcações.

Na pesquisa, foram consideradas bases de dados de revistas nacionais e internacionais, assim como notícias, documentos e relatórios. Uma metodologia similar está sendo implementada na segunda fase do projeto, que visa identificar os possíveis impactos ambientais derivados de acidentes com esses veículos.

Prevenção

Conforme destacou o pesquisador, reforçar a educação e o treinamento das pessoas que trabalham na indústria naval e nas atividades de navegação, implementar verificações contínuas sobre os procedimentos corretos de navegação e checar o estado de conservação desses veículos são iniciativas que podem prevenir acidentes.

Além disso, incentivar o desenvolvimento científico e explorar tecnologias emergentes para prevenção de acidentes são formas eficazes de garantir a segurança de passageiros que utilizam o transporte hidroviário, de acordo com o coordenador.

Destaca-se que as alternativas de prevenção devem considerar fatores regionais e particularidades geográficas como a presença de troncos, plantas e grandes bancos de areia em temporada de seca dos rios.

Equipe

Denominado “Acidentes com embarcações na região amazônica: identificação de causas e alternativas de prevenção”, o estudo, em andamento, conta com a participação de quatro pesquisadores vinculados a UEA e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A equipe também conta com colaboradores da Universidad Nacional Autónoma de México.

O projeto recebe investimento da Fapeam via Programa CT&I Áreas Prioritárias, que apoia propostas de pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas diferentes áreas do conhecimento.