Pesquisa aponta que Eduardo Braga lidera com larga vantagem a disputa ao Senado

Notícias do Amazonas – Eduardo Braga (MDB) aparece como o nome a ser batido na corrida ao Senado Federal pelo Amazonas em 2026. De acordo com levantamento realizado pelo Instituto IPEM, divulgado nesta semana, o senador lidera com 29,1% das intenções de votos válidos na pesquisa estimulada — índice que o coloca com ampla vantagem sobre seus adversários mais próximos.

Capitão Alberto Neto (PL) figura na segunda colocação, com 21,8%, seguido de perto pelo atual governador Wilson Lima (União Brasil), que soma 17,2%. Outros possíveis candidatos, como Marcos Rotta, Marcelo Ramos e Plínio Valério, aparecem bem atrás, com desempenho ainda tímido neste início de pré-campanha.

Veja pesquisa:IPEN-Julho-2025-Pesquisa-Eleitoral-apresentacao

O que mais chama a atenção nos dados é o domínio de Braga no interior do estado. Em municípios como Itacoatiara, o senador ultrapassa os 50% das intenções de voto, mostrando um enraizamento político consistente. Ele também lidera com folga em cidades estratégicas como Parintins, Maués, Autazes, Tefé e Borba — locais onde o corpo a corpo político e a presença contínua ao longo dos anos têm grande peso nas decisões eleitorais.

Especialistas avaliam que essa força interiorana é resultado de uma base territorial sólida e do capital político construído por Braga ao longo de décadas de atuação no estado. Suas associações a programas sociais, obras de infraestrutura e parcerias com lideranças locais fortalecem ainda mais sua presença em regiões afastadas da capital.

Em Manaus, o cenário é mais fragmentado, mas o senador mantém desempenho significativo, sobretudo entre eleitores de baixa renda, com menor escolaridade e acima dos 50 anos. Para esse público, Braga ainda representa a imagem de um político realizador e próximo das demandas populares.

Com a largada forte, Braga se consolida como favorito, mas ainda há muito caminho pela frente. A disputa pode se acirrar com o avanço das articulações, a entrada oficial das candidaturas e o impacto de fatores nacionais no cenário local.