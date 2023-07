Pesquisa da Action mostra Macelly liderando com 51% em Maués

A dentista Macelly Veras lidera com folga a corrida para a prefeitura de Maués. Pesquisa do instituto Action, feita no início deste mês, mostra que se as eleições fossem hoje, Macelly seroa eleita com 51% dos votos, contra 21% de Mazzini Leite, candidato do prefeito Junior Leite. O terceiro colocado na pesquisa é Alfredo Almeida com 12,1% e em quarto lugar aparece Ana Julia, com 6,6%. Branco e nulo seriam 2,3% e os indecisos somam 7%.

Macelly também tem a menor rejeição entre todos os candidatos, com apenas 2,3% dos eleitores dizendo que não votam nela de jeito nenhum. O campeão de rejeição é Alfredo Almeida, com 42%, seguido de perto por Mazzino Leite, que tem 30% de rejeição.

O Instituto de Pesquisa Action ouviu 450 pessoas e tem margem de erro de amostragem de 5%.

