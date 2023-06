Pesquisa da Amazonastur mapeia percepção de turistas sobre o Festival Folclórico de Parintins

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) vai realizar pesquisas com mais de 4 mil turistas e moradores de Parintins (a 369 quilômetros) durante a semana do 56º Festival Folclórico. A ação começa na segunda-feira (26/06), e vai avaliar o perfil dos turistas e percepção da população para auxiliar no desenvolvimento das atividades turísticas na localidade.

Ao todo, 18 profissionais atuarão em diversas áreas da Ilha Tupinambarana como a Praça da Catedral, Porto, Praça Digital, Turistódromo e Bumbódromo para alcançar o maior número de pessoas. Para os visitantes do Turistódromo, a pesquisa será digital por meio de escaneamento de QR Code da pesquisa ou utilizando um dos dispositivos móveis da Amazonastur.

“A pesquisa fortalece o compromisso da Amazonastur em manter o registro de informações importantes que funcionam como balizador da satisfação com os diversos serviços prestados no município, dos diversos perfis de público que participam do Evento, dentre outros”, explicou Francisco Alves, chefe do Departamento de Estatística da Amazonastur.

A margem de erro da pesquisa será a menor da história do mapeamento, sendo 2,5% para o questionário com os turistas e 3,5% com a população parintinense, conforme estimativa do setor. Isso porque, neste ano, conforme o chefe do departamento, os aplicadores da pesquisa terão um maior tempo para treinamento e alinhamento dos questionários, reduzindo a margem de erro do levantamento.

Metodologia

A Pesquisa Socioeconômica com os Turistas abordará questões relacionadas a perfis, características relacionadas a estadia em Parintins, gastos e avaliação dos serviços e infraestrutura básica e turística.

Já na Pesquisa Percepção da População, além do perfil dos entrevistados serão contempladas questões relacionadas à opinião da população sobre a atividade turística e avaliação dos serviços e infraestrutura do Município.

Por último, a Avaliação do Turistódromo contempla questões relacionadas ao nível de satisfação dos usuários com os serviços e informações que serão disponibilizadas no local.