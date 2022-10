Pesquisa divulgada hoje confirma reeleição de Wilson com 58% dos votos válidos

Redação AM POST

Nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada hoje (17/10), mostra que Wilson Lima mantém a liderança na corrida eleitoral, com 58% dos votos válidos. O resultado é o mesmo já apontado por outros dois institutos de pesquisa neste segundo turno, confirmando que Wilson mantém larga vantagem, com 16 pontos à frente de Eduardo Braga.

Desde o início do segundo turno, dois levantamentos da Pontual Pesquisas e um do O Convergente Pesquisa mostram Wilson com 58% dos votos válidos, contra 42% do segundo colocado. A pesquisa Real Big Data, divulgada hoje, foi realizada nos dias 14 e 15 de outubro e ouviu 1 mil pessoas.

Com nível de confiança de 95%, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 08416/2022, e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.