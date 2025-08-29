Pesquisa mostra desconcentração da inovação no Brasil e crescimento do Amazonas no ranking

Notícias do Amazonas – Durante o Startup Summit 2025, realizado em Florianópolis (SC), foi lançada a 2ª edição do Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID), elaborado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A pesquisa mapeia o desempenho dos ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação no país e revelou sinais de desconcentração das atividades inovadoras, tradicionalmente centralizadas em São Paulo.

O Amazonas foi um dos destaques: o estado subiu da 20ª para a 17ª posição em relação ao ano anterior, registrando o maior crescimento no ranking.

Ranking nacional de inovação

Mesmo com a desconcentração, São Paulo manteve a liderança com pontuação de 0,872 (em escala de 0 a 1), equivalente a 3,1 vezes a média nacional. Na sequência aparecem:

Santa Catarina

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Essas seis economias ficaram acima da média nacional.

No recorte regional, os líderes foram: Amazonas (Norte), Rio Grande do Norte (Nordeste) e Distrito Federal (Centro-Oeste). Estados como Paraná, Paraíba, Piauí e Amapá também figuram entre os que mais cresceram entre 2015 e 2025.

De acordo com o economista-chefe do INPI, Rodrigo Ventura, os resultados apontam para uma tendência de mudanças no cenário brasileiro:

“O IBID 2025 aponta para uma estabilidade na dinâmica territorial da inovação no Brasil, mas destaca o avanço expressivo de regiões fora do eixo tradicional. Vários estados vêm reduzindo a distância em relação a São Paulo e, sob uma perspectiva de médio prazo, há mudanças significativas nas primeiras posições do ranking nacional.”

Desempenho regional acima da renda

Segundo a Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, a pesquisa destacou ainda que economias do Nordeste vêm apresentando níveis de inovação acima do esperado em relação ao seu nível de renda, reforçando o movimento de descentralização do setor no país.

