Pesquisa no Amazonas cria sensor inovador para detectar metais pesados na água

Notícias do Amazonas – Com o objetivo de criar tecnologias mais acessíveis e eficazes para monitoramento da qualidade da água, uma pesquisa apoiada pelo Governo do Amazonas e pela Fapeam (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas) desenvolveu uma nova ferramenta capaz de detectar metais pesados em rios e lagos, fundamentais para a saúde humana e para a proteção do meio ambiente.

A pesquisa, intitulada “Sensor eletroquímico baseado em grafeno para detecção de metais pesados em água”, foi realizada no âmbito do Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil e coordenada pelo doutor em Ciências Físicas Yurimiler Leyet Ruiz, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O estudo resultou na produção de nanocompósitos de grafeno e óxido de grafeno, materiais ultrafinos e leves com propriedades elétricas e químicas especiais, aplicáveis em sensores eletroquímicos.

Segundo o pesquisador, a detecção de metais como mercúrio, chumbo, cádmio e níquel é fundamental, já que mesmo pequenas quantidades podem causar doenças neurológicas, renais, respiratórias e até câncer, além de comprometer a fauna, flora e a biodiversidade aquática, especialmente em comunidades ribeirinhas da Amazônia.

O estudo envolveu diversas etapas:

Produção dos nanocompósitos de grafeno e óxido de grafeno via método sonoquímico , utilizando ultrassom para gerar folhas ultrafinas de carbono;

Caracterização do material em laboratório com microscopia eletrônica, espectroscopia Raman e ensaios eletroquímicos ;

Testes do compósito como eletrodos em sensores eletroquímicos, capazes de medir com precisão a presença de metais pesados na água.

Os metais detectados podem estar presentes devido a atividades de garimpo ilegal, desmatamento e desmontes de encostas, comuns na região Amazônica, acumulando-se em peixes e entrando na cadeia alimentar, afetando diretamente a saúde das populações locais.

De acordo com Yurimiler Leyet Ruiz, a combinação de grafeno com óxido de grafeno permitiu unir alta condutividade elétrica com estabilidade e boa dispersão em água, garantindo sensores de baixo custo, eficientes e aplicáveis diretamente no campo.

O apoio da Fapeam e do Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores, em parceria com o CNPq, foi essencial para viabilizar a pesquisa, contribuindo para inovação tecnológica, formação de pesquisadores e justiça ambiental.

“Nosso objetivo é construir um caminho em que pesquisa, educação e proteção ambiental caminhem juntas, promovendo conhecimento e bem-estar para as populações que mais precisam”, destacou o coordenador do estudo.