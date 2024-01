Pesquisa no Amazonas revela impacto de eventos extremos na diversidade de peixes

Notícia do Amazonas – Uma pesquisa realizada no estado do Amazonas, com o apoio do Governo local por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) – via Universal Amazonas, identificou a redução da diversidade de peixes e o aumento de espécies dominantes em função de eventos extremos como seca e cheia dos rios amazônicos. O estudo, intitulado “Composição de espécies e respostas biológicas ao longo do tempo: monitorando a fauna de peixes no Lago Catalão para entender o impacto de eventos hidrológicos drásticos”, destaca os efeitos desses eventos na vida dos peixes amazônicos.

A coordenadora da pesquisa, doutora em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, Cristhiana Paula Röpke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), explicou que a análise envolveu coletas mensais de peixes utilizando malhadeiras, instaladas nas áreas alagadas ou nas margens do lago. Os peixes foram então levados ao laboratório para identificação e análise das espécies, considerando características como peso, comprimento, gênero, idade e tipo de reprodução.

Os resultados, baseados em um banco de dados com 20 anos de informações, revelaram que eventos extremos, como secas severas, impactam negativamente a reprodução das espécies. Durante esses eventos, menos fêmeas reproduzem, e a quantidade de ovos produzidos é menor do que o esperado para o tamanho delas. A pesquisa destaca que o período de seca afeta migrações, alimentação, reprodução e crescimento, aumentando as chances de mortalidade dos peixes devido ao aumento da temperatura da água, perda de oxigênio e concentração de compostos tóxicos.

A coordenadora ressaltou que os dados são cruciais para compreender o impacto das mudanças climáticas na fauna de peixes amazônicos e contribuir para políticas públicas relacionadas à gestão da pesca e conservação.

Cristhiana Paula Röpke enfatizou a importância do apoio da Fapeam, que viabilizou dois anos de coletas e recursos humanos para o monitoramento. Atualmente, a pesquisa na Amazônia enfrenta desafios na manutenção de recursos humanos, e o suporte da fundação foi fundamental para a continuidade e aprofundamento do estudo.

O Programa Universal Amazonas, que financia atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação no estado, visa contribuir significativamente para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região.