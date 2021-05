Pesquisa realizada pela operadora TIM no AM revela que maioria dos clientes vai comprar presente de Dia das Mães

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Apesar da pandemia, que mudou a realidade financeira de muitos amazonenses, o Dia das Mães não deve passar batido. Uma pesquisa realizada com usuários de linha pré-paga da operadora TIM no estado do Amazonas, por meio de uma plataforma que bonifica com dados os participantes das enquetes, indica que 88% dos 500 participantes pretendem comprar um presente em celebração à data.

Nas cidades do Amazonas, boa parte dos entrevistados espera investir de R$ 20 a R$ 100 (38%) e de R$ 101 a R$ 300 (18%). Ainda assim, há uma parcela de consumidores que pretende dedicar uma maior parte do orçamento a itens de maior valor agregado: 10% desejam gastar entre R$ 301 e R$ 800, enquanto 6% vão procurar opções entre R$ 801 e R$ 1,2 mil. Permanecem como presentes mais populares as roupas (33%), os perfumes (19%) e os acessórios (17%). Já o celular está em sexto lugar no ranking, com 7% do total.

Vai pagar como?

Os participantes da pesquisa opinaram ainda sobre qual é a forma preferida de pagamento, e o tradicional dinheiro ficou com o primeiro lugar (63%). Os meios mais modernos de pagamentos também aparecem dentre as opções, mesmo que de forma mais modesta. Em segundo lugar está o cartão de crédito (13%) e, na sequência, o PIX (10%). A pesquisa, realizada entre os dias 30 de abril e 2 de maio, também questionou sobre o canal de compra. De novo, a tradição levou a melhor. As lojas físicas serão procuradas por 61% dos amazonenses. Ainda que a renda da maioria dos participantes tenha encolhido com a pandemia (51%), segundo a pesquisa, a data deve servir de alento ao segmento varejista.