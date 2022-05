Pessoas com deficiência e acompanhantes terão acesso gratuito ao Festival Folclórico de Parintins

Redação AM POST

Com intuito de promover o acesso de pessoas com deficiência (PcDs) ao 55º Festival Folclórico de Parintins, as secretarias de Cultura e Economia Criativa, e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) farão o credenciamento para o evento, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de junho, na Arena do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc (SePcD), inicia nesta quarta-feira (25/05) com a disponibilização do link para preenchimento de informações sobre os credenciados e seus acompanhantes: https://forms.gle/j7hveau948fTvq2v5.

Ao todo, o Governo do Amazonas disponibilizará espaço acessível no Bumbódromo com 60 lugares destinados a 30 PcDs, cada um com direito a um acompanhante, sendo 15 vagas para residentes de Parintins e 15 para residentes dos demais municípios do Amazonas.

As inscrições podem ser feitas até dia 19 de junho, de forma on-line ou presencialmente, na sede da SePcD, localizada na rua Salvador, 456, Adrianópolis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nos próximos dias, será divulgado o local para inscrições presenciais aos residentes de Parintins.

De acordo com o secretário Emerson Lima, titular da Sejusc, a legislação estadual prevê a gratuidade para PcDs e meia-entrada para acompanhantes, porém o benefício será estendido a ambos.

“Estamos pensando na experiência e acessibilidade em condições favoráveis a todos. As pessoas com deficiência também possuem o direito de prestigiar o espetáculo produzido pelos bois Caprichoso e Garantido, e o Governo do Amazonas não poderia deixar de proporcionar esse acesso de forma gratuita tanto para o PcD quanto para o acompanhante”, afirmou o gestor.

Inscrições

No ato do cadastro, o solicitante deverá apresentar os seguintes documentos: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência, Carteira de Identificação de Pessoa com Deficiência (CiPcD), Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) ou laudo médico.

“Reafirmo o compromisso do governador Wilson Lima de levar a inclusão, acessibilidade e respeito aos PcDs no Festival Folclórico de Parintins. Essas pessoas terão acessibilidade completa: telas de apoio, rampas de acesso, staff para suporte, fones de ouvido. Os documentos emitidos pela SePcD no Amazonas, CiPcD e Ciptea podem ser apresentados no ato de inscrição”, reforçou Leandro Lopes, secretário executivo da Pessoa com Deficiência da Sejusc.

As vagas para o credenciamento serão preenchidas por ordem de solicitação e validação dos dados, até o esgotamento das vagas de cada dia de evento. Cada pessoa deverá indicar a noite a que deseja assistir, sendo disponibilizada a credencial para apenas uma das noites do Festival.

Resultado

A aprovação da solicitação será realizada mediante e-mail e mensagem via whatsapp cadastrados previamente no ato da inscrição. Os ingressos serão entregues aos credenciados somente em Parintins, no dia do evento confirmado, das 9h ao meio-dia, no Bumbódromo de Parintins.

* Com informações da assessoria de imprensa