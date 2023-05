Petrobrás solicita exploração de petróleo na foz do Amazonas e Ibama recomenda negar pedido

Redação AM POST

Nesta quarta-feira, 03, dez analistas ambientais do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) assinaram um parecer técnico pedindo a rejeição e o arquivamento do processo de licenciamento ambiental feito pela Petrobras para a exploração de petróleo na bacia Foz do Amazonas, localizada na Margem Equatorial brasileira, entre os estados do Amapá e Pará.

Para o Ibama, a atividade almejada pela petrolífera no bloco FZA-M-59 pode causar impacto negativo na região, já que os benefícios econômicos alegados no pedido não aconteceriam na fase de exploração, e sim depois da comprovação da existência de petróleo e da instalação de sistemas de produção e escoamento. A licença da Petrobras se refere apenas à fase de testes.

Além disso, os técnicos mencionam impactos permanentes da perfuração de um poço na Foz do Amazonas, como o aumento do tráfego aéreo sobre as terras indígenas da região, e apontam falhas no Plano de Proteção à Fauna da estatal e a ausência de medidas específicas no Plano de Comunicação Social voltado às comunidades indígenas.

“Apesar das revisões e otimizações, o seu desenho [do Plano de Proteção à Fauna] representa a remota possibilidade de resgate e reabilitação da fauna e, consequentemente, a provável perda da biodiversidade impactada no caso de acidentes envolvendo derramamento de óleo”, diz um trecho do parecer.