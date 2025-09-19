A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

PF apreende 2,1 toneladas de pirarucu em operação contra pesca ilegal no Amazonas

Pescado foi destinado a instituições de caridade locais.

Por Natan AMPOST

19/09/2025 às 06:00

Notícias do Amazonas – Durante uma operação de rotina realizada em 16 de setembro, a Polícia Federal apreendeu cerca de 2,1 toneladas de pirarucu provenientes de pesca ilegal no município de Santo Antônio do Içá, localizado às margens do Rio Solimões, no interior do Amazonas. A espécie, considerada protegida por legislação ambiental, é alvo constante da prática criminosa de captura predatória na região.

A ação foi conduzida por agentes do Posto Avançado da Polícia Federal no município, que realizavam patrulhamento fluvial próximo ao porto local. No momento da abordagem, os policiais inspecionaram um flutuante e encontraram a grande quantidade de pescado armazenado irregularmente.

Após a apreensão, os procedimentos de Polícia Judiciária foram adotados para responsabilizar os envolvidos. O pescado, em conformidade com as normas ambientais e sociais, foi destinado a instituições de caridade da região, garantindo que a apreensão também tivesse um retorno positivo à comunidade local.

De acordo com a PF, a operação reforça o compromisso da corporação no combate aos crimes ambientais na Amazônia, especialmente em áreas de difícil fiscalização, como os rios da calha do Solimões. A pesca ilegal de pirarucu não apenas ameaça a conservação da espécie, mas também compromete o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e afeta diretamente comunidades ribeirinhas que dependem da atividade pesqueira sustentável.

