PF apreende 2,1 toneladas de pirarucu em operação contra pesca ilegal no Amazonas

Notícias do Amazonas – Durante uma operação de rotina realizada em 16 de setembro, a Polícia Federal apreendeu cerca de 2,1 toneladas de pirarucu provenientes de pesca ilegal no município de Santo Antônio do Içá, localizado às margens do Rio Solimões, no interior do Amazonas. A espécie, considerada protegida por legislação ambiental, é alvo constante da prática criminosa de captura predatória na região.

PUBLICIDADE

A ação foi conduzida por agentes do Posto Avançado da Polícia Federal no município, que realizavam patrulhamento fluvial próximo ao porto local. No momento da abordagem, os policiais inspecionaram um flutuante e encontraram a grande quantidade de pescado armazenado irregularmente.

Leia também: Bois morrem após serem atingidos por raio no interior do Amazonas; assista

PUBLICIDADE

Após a apreensão, os procedimentos de Polícia Judiciária foram adotados para responsabilizar os envolvidos. O pescado, em conformidade com as normas ambientais e sociais, foi destinado a instituições de caridade da região, garantindo que a apreensão também tivesse um retorno positivo à comunidade local.

De acordo com a PF, a operação reforça o compromisso da corporação no combate aos crimes ambientais na Amazônia, especialmente em áreas de difícil fiscalização, como os rios da calha do Solimões. A pesca ilegal de pirarucu não apenas ameaça a conservação da espécie, mas também compromete o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e afeta diretamente comunidades ribeirinhas que dependem da atividade pesqueira sustentável.