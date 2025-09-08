PF cumpre mandados no Amazonas e bloqueia R$ 265 milhões em combate ao garimpo Yanomami

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (8) a Operação Ouro Negro, ação de combate ao garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Yanomami, que se estende por áreas de Roraima. A ofensiva cumpre 13 mandados de busca e apreensão em quatro estados: Roraima, Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, foi determinado o bloqueio de R$ 265 milhões em bens e valores das empresas investigadas, além da suspensão imediata de suas atividades econômicas.

De acordo com a PF, as investigações identificaram um esquema de fraude em processos ambientais, utilizados para dar aparência de legalidade à extração mineral ilícita. A perícia apontou a emissão irregular de licenças e autorizações que serviam para “esquentar” o minério, especialmente a cassiterita retirada ilegalmente de áreas de proteção.

O caso ganhou força após a apreensão de duas toneladas de cassiterita em Boa Vista (RR), que revelou indícios de ligação com empresas de diferentes estados. A logística do transporte fluvial e rodoviário no Amazonas foi citada como parte do caminho usado para escoar o minério.

A operação ocorre no âmbito da Operação Libertação, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no processo da ADPF 709, que determinou ações efetivas para retirar invasores da Terra Yanomami e garantir a preservação do território.

A Terra Yanomami é a maior do Brasil, com 9,6 milhões de hectares, abrangendo áreas de Roraima e Amazonas. Nos últimos anos, lideranças indígenas vêm denunciando os graves impactos do garimpo ilegal, como a destruição de rios, contaminação por mercúrio e ameaças à sobrevivência das comunidades.