A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

PF deflagra Operação contra abuso sexual infantil na internet no Amazonas

Ação mobilizou quase 900 agentes das polícias Federal e Civil, com mandados cumpridos no Amazonas, em Brasília e em diversas outras regiões do país.

Por Marcia Jornalist

08/10/2025 às 08:20

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (8) a Operação Proteção Integral III, com o objetivo de combater crimes de abuso sexual infantil praticados por meio da internet.

PUBLICIDADE

A ação ocorre de forma simultânea no Amazonas e em outros 15 estados, além do Distrito Federal, e faz parte de um esforço nacional para identificar e responsabilizar suspeitos que compartilham e produzem material relacionado à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Ao todo, estão sendo cumpridos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva. Até o momento, as autoridades contabilizam 19 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e o resgate de uma vítima.

PUBLICIDADE

No Amazonas, a operação conta com apoio da Polícia Civil e tem como alvo suspeitos localizados em Manaus e no interior do estado. Em Brasília, os mandados foram cumpridos em diversas regiões administrativas.
A operação mobilizou 617 policiais federais e 273 policiais civis, distribuídos por unidades da Federação como Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com a PF, o objetivo é identificar redes criminosas que utilizam meios digitais para praticar e disseminar conteúdos de abuso sexual infantil, além de prender indivíduos que armazenam, compartilham ou produzem esse tipo de material ilegal.

LEIA MAIS: Manaus amanhece com chuvas intensas; Defesa Civil emite alerta

A Polícia Federal reforçou a importância de que pais e responsáveis acompanhem de perto o uso da internet por crianças e adolescentes, monitorando com quem eles interagem nas redes e denunciando comportamentos suspeitos aos canais oficiais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Prefeitura de Humaitá é investigada pelo MP-AM por ceder prédios públicos a ONG privada

Animais estariam ocupando prédios da prefeitura e deixando ambientes insalubres.

há 1 minuto

Manaus

Colisão entre duas motocicletas deixa um gravemente ferido no Coroado em Manaus

Acidente aconteceu após manobra irregular no canteiro central; uma das vítimas foi levada ao Hospital João Lúcio.

há 11 minutos

Política

Vereador João Carlos deve assumir vaga na Câmara Federal durante licença de Silas Câmara

A dança das cadeiras faria parte de uma estratégia do Republicanos para fortalecer o nome do vereador, mirando as eleições 2026.

há 21 minutos

Política

Vereador de Itacoatiara é condenado a mais de 10 anos de prisão por fraudes em financiamentos agrícolas

De acordo com a investigação, o vereador cooptou oito pessoas para atuarem como falsos beneficiários dos financiamentos.

há 56 minutos

Manaus

Manaus amanhece com chuvas intensas; Defesa Civil emite alerta

Temperatura amena na manhã desta quarta (8).

há 2 horas