PF deflagra Operação contra abuso sexual infantil na internet no Amazonas

Notícias do Amazonas – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (8) a Operação Proteção Integral III, com o objetivo de combater crimes de abuso sexual infantil praticados por meio da internet.

A ação ocorre de forma simultânea no Amazonas e em outros 15 estados, além do Distrito Federal, e faz parte de um esforço nacional para identificar e responsabilizar suspeitos que compartilham e produzem material relacionado à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Ao todo, estão sendo cumpridos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva. Até o momento, as autoridades contabilizam 19 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e o resgate de uma vítima.

No Amazonas, a operação conta com apoio da Polícia Civil e tem como alvo suspeitos localizados em Manaus e no interior do estado. Em Brasília, os mandados foram cumpridos em diversas regiões administrativas.

A operação mobilizou 617 policiais federais e 273 policiais civis, distribuídos por unidades da Federação como Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com a PF, o objetivo é identificar redes criminosas que utilizam meios digitais para praticar e disseminar conteúdos de abuso sexual infantil, além de prender indivíduos que armazenam, compartilham ou produzem esse tipo de material ilegal.

A Polícia Federal reforçou a importância de que pais e responsáveis acompanhem de perto o uso da internet por crianças e adolescentes, monitorando com quem eles interagem nas redes e denunciando comportamentos suspeitos aos canais oficiais.