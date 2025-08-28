A notícia que atravessa o Brasil!

PF desarticula organização criminosa ligada a garimpo ilegal no Amazonas

Operação cumpre mandados, bloqueia bens e resgata trabalhadores em situação análoga à escravidão.

Por Fernanda Pereira

28/08/2025 às 10:17 - Atualizado em 28/08/2025 às 10:31

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28/8), a Operação Barões do Filão, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em garimpo ilegal e crimes correlatos, como lavagem de dinheiro e exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão.

Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão em residências dos investigados, localizadas em Itaituba (PA), Novo Progresso (PA), Sinop (MT), Porto Velho (RO) e Regeneração (PI). Também houve sequestro de bens e bloqueio de ativos no valor de R$ 74.110.528,00, correspondente ao dano ambiental identificado.

A investigação começou a partir de levantamentos durante fiscalização no local conhecido como “Filão dos Abacaxis”, no interior do Amazonas, onde aproximadamente 50 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão. A área é considerada uma das mais rentáveis da América Latina.

As apurações indicam que o garimpo possuía um proprietário que administrava a região e arrendava “poços” de mineração a terceiros, que contratavam trabalhadores para extração ilegal de ouro utilizando cianeto, causando graves danos ambientais.

A Operação Barões do Filão é um desdobramento da Operação Mineração Obscura, e contou com apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia), que integra ações entre os nove estados da Amazônia Legal brasileira e os nove países que possuem a floresta em seus territórios.

