Amazonas

PF descobre esquema de vazamento de operações para garimpeiros em Rondônia e Amazonas

Celulares, mídias digitais e documentos recolhidos devem reforçar as investigações.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 07:49

PF descobre esquema de vazamento de operações para garimpeiros em Rondônia e Amazonas

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – A Polícia Federal revelou nesta quinta-feira (25) a existência de uma organização criminosa responsável por vazar informações sigilosas de operações contra o garimpo ilegal em Rondônia e no Amazonas. De acordo com as investigações, ao menos 28 episódios de vazamento foram identificados.

O principal suspeito é um funcionário terceirizado de uma empresa de limpeza que atuava na Superintendência Regional da PF em Rondônia. Ele teria repassado detalhes sobre deslocamentos de agentes, rotas, quantidade de policiais e até nomes de colaboradores das ações.

Segundo a corporação, os garimpeiros utilizavam os dados para esconder dragas e balsas antes da chegada das equipes. A fraude veio à tona depois que vídeos gravados dentro da sede da PF, mostrando helicópteros, viaturas e lanchas em preparação, foram publicados nas redes sociais.

Leia mais: Ex-agente da PF é preso em São Paulo suspeito de extorquir comerciantes

A Operação Tântalo foi deflagrada nesta quinta-feira para desarticular o esquema. Duas pessoas foram presas — uma por posse ilegal de arma e ouro sem comprovação de origem, e outra por posse de arma e mercúrio. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Velho (RO) e Humaitá (AM).

Celulares, mídias digitais e documentos recolhidos devem reforçar as investigações.

