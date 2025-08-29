A notícia que atravessa o Brasil!

PF destrói 8 mil pés de maconha em operação no interior do Amazonas

Operação Alvorada Verde mobilizou 15 agentes e contou com apoio de órgãos ambientais e indígenas.

Por Fernanda Pereira

29/08/2025 às 06:26

Foto: Divulgação/PF

Notícias do Amazonas – A Polícia Federal realizou a Operação Alvorada Verde com o objetivo de confirmar denúncias sobre o cultivo ilícito de maconha e combater o tráfico de drogas em áreas remotas do Amazonas. A ação começou no dia 26 de agosto e ocorreu nas regiões do rio Abacaxis, em Nova Olinda do Norte, e do rio Curuçá, em Maués, com a participação de 15 policiais federais.

Durante a ofensiva, foram destruídos aproximadamente 8 mil pés de maconha, encontrados em áreas de mata fechada. As investigações tiveram início a partir de denúncias e dados de inteligência que apontavam a existência de plantações clandestinas na região. A operação teve caráter preventivo e repressivo direto, visando eliminar os cultivos ilegais e reduzir o impacto do crime organizado.

Além do resultado prático, a ação tem caráter simbólico e estratégico: é a primeira operação de destruição de lavouras na região em anos, em um território historicamente sensível e marcado por conflitos. Também marcou a estreia do novo helicóptero da Coordenação de Aviação Operacional da PF, além do uso da nova base de aviação da Polícia Federal no Amazonas.

Segundo a corporação, o cultivo ilegal de maconha coloca em risco comunidades ribeirinhas, indígenas e outros grupos em situação de vulnerabilidade social que vivem próximos às áreas de plantio, frequentemente expostos a violência, coação e degradação ambiental.

A Operação Alvorada Verde contou com apoio do CENSIPAM, FUNAI, ICMBio, IBAMA e da Força Nacional, numa atuação integrada que reforça a proteção ambiental, a defesa dos direitos dos povos indígenas e o combate a crimes em áreas sensíveis da Amazônia.

