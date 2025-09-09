A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

PF inaugura Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia em Manaus

Estrutura fortalece combate à criminalidade transnacional e à exploração ilegal de recursos naturais na região amazônica

Por michael

09/09/2025 às 14:07

Ver resumo
CCPI Amazônia

PF inaugura Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia em Manaus – Foto: Polícia Federal

Notícias do Amazonas – Manaus/AM. A Polícia Federal inaugurou, nesta terça-feira (9/9), o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia), em Manaus. A solenidade contou com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; autoridades internacionais e líderes da região amazônica.

PUBLICIDADE

Durante o evento, Lula destacou a importância da ação integrada. “É a primeira vez da história da Amazônia que tantos atores se reúnem em um mesmo espaço físico em torno de um objetivo comum. As palavras-chaves são: ação integrada e cooperação”, afirmou o presidente.

Estrutura modernizada para operações coordenadas

O CCPI Amazônia funcionará como espaço de articulação entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, forças de segurança dos nove estados da Amazônia Legal e autoridades policiais de países da Panamazônia, além de organismos internacionais.

PUBLICIDADE

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ressaltou a necessidade de cooperação global. “O combate ao crime organizado hoje não pode mais ser local ou nacional, mas requer colaboração entre distintos países contra o crime que se espalha pelo mundo”, disse.

A nova estrutura conta com serviços de inteligência, divisões de operações e logística, sala de videomonitoramento, gabinete de crise e sala de imprensa, oferecendo meios para atuação coordenada e eficiente.

PUBLICIDADE

Cooperação é chave contra crimes transnacionais

Segundo o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, “não há dúvida de que a cooperação e a integração das forças de segurança pública são hoje a chave para o êxito no enfrentamento ao crime organizado, que é transnacional: ou vencemos juntos, ou perdemos sozinhos.”

O CCPI Amazônia atuará em três eixos principais: integração das forças de segurança, combate ao crime organizado e proteção ambiental. O centro será responsável por descapitalizar organizações criminosas e mapear cadeias ilegais de exploração de recursos naturais, como garimpo, extração de madeira e tráfico de animais.

PUBLICIDADE

Investimento do Plano Amazônia fortalece fiscalização e inteligência

A iniciativa integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS), que recebeu investimento de R$ 318,5 milhões do Fundo Amazônia. Os recursos financiarão, além da instalação do CCPI, locação de helicópteros, aquisição de lanchas blindadas, viaturas e drones, ampliando a capacidade de inteligência, fiscalização e repressão a crimes na região.

O CCPI Amazônia representa um marco na política de segurança da região, reforçando o compromisso do Brasil e de países parceiros com a proteção da floresta amazônica e o enfrentamento de crimes transnacionais.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Moraes sai em defesa de Dino após reclamação de Fux no julgamento de Bolsonaro

O atrito começou quando o ministro Flávio Dino interrompeu o voto do relator, Alexandre de Moraes, para fazer uma ponderação.

há 2 minutos

Política

“Podem cair bombas em Manaus”, diz Presidente da Colômbia sobre ataque dos EUA contra Venezuela

Gustavo Petro citou a denúncia de que militares americanos teriam lançado mísseis contra uma embarcação civil na região do Caribe.

há 3 minutos

Manaus

Justiça torna Rodrigo Guedes réu por ataques e fake news contra Eduardo Alfaia na CMM

Nos bastidores, comenta-se que um processo de cassação pode ser cogitado caso a Justiça confirme a prática de crimes contra a honra.

há 30 minutos

Amazonas

‘Semana da Alfabetização’ mobiliza mais de 47 mil estudantes em Manaus

Atividades nas escolas municipais incluem rodas de leitura, cantinhos da leitura e oficinas para incentivar escrita e interpretação de textos

há 35 minutos

Brasil

Moraes vota para condenar Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado

Além de Bolsonaro, Moraes incluiu em seu voto condenatório a outros sete réus acusados de integrar a chamada “trama golpista”.

há 39 minutos