PF inaugura Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia em Manaus

Notícias do Amazonas – Manaus/AM. A Polícia Federal inaugurou, nesta terça-feira (9/9), o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia), em Manaus. A solenidade contou com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; autoridades internacionais e líderes da região amazônica.

Durante o evento, Lula destacou a importância da ação integrada. “É a primeira vez da história da Amazônia que tantos atores se reúnem em um mesmo espaço físico em torno de um objetivo comum. As palavras-chaves são: ação integrada e cooperação”, afirmou o presidente.

Estrutura modernizada para operações coordenadas

O CCPI Amazônia funcionará como espaço de articulação entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, forças de segurança dos nove estados da Amazônia Legal e autoridades policiais de países da Panamazônia, além de organismos internacionais.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ressaltou a necessidade de cooperação global. “O combate ao crime organizado hoje não pode mais ser local ou nacional, mas requer colaboração entre distintos países contra o crime que se espalha pelo mundo”, disse.

A nova estrutura conta com serviços de inteligência, divisões de operações e logística, sala de videomonitoramento, gabinete de crise e sala de imprensa, oferecendo meios para atuação coordenada e eficiente.

Cooperação é chave contra crimes transnacionais

Segundo o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, “não há dúvida de que a cooperação e a integração das forças de segurança pública são hoje a chave para o êxito no enfrentamento ao crime organizado, que é transnacional: ou vencemos juntos, ou perdemos sozinhos.”

O CCPI Amazônia atuará em três eixos principais: integração das forças de segurança, combate ao crime organizado e proteção ambiental. O centro será responsável por descapitalizar organizações criminosas e mapear cadeias ilegais de exploração de recursos naturais, como garimpo, extração de madeira e tráfico de animais.

Investimento do Plano Amazônia fortalece fiscalização e inteligência

A iniciativa integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS), que recebeu investimento de R$ 318,5 milhões do Fundo Amazônia. Os recursos financiarão, além da instalação do CCPI, locação de helicópteros, aquisição de lanchas blindadas, viaturas e drones, ampliando a capacidade de inteligência, fiscalização e repressão a crimes na região.

O CCPI Amazônia representa um marco na política de segurança da região, reforçando o compromisso do Brasil e de países parceiros com a proteção da floresta amazônica e o enfrentamento de crimes transnacionais.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On