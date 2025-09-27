PF incinera 1,4 toneladas de drogas apreendidas em operações no Amazonas

Notícias do Amazonas – Nesta sexta-feira (26/9), a Polícia Federal realizou a incineração de 1,4 toneladas de drogas em uma ação que reuniu representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ocorreu em local previamente autorizado pela Justiça. O procedimento seguiu protocolos de segurança e normas técnicas específicas para assegurar a neutralização dos entorpecentes de forma adequada e sem riscos ao meio ambiente.

De acordo com a Polícia Federal, entre os materiais destruídos estavam maconha, pasta base e cocaína, todos frutos de apreensões realizadas em diferentes operações de combate ao tráfico nos últimos meses. A medida representa uma etapa importante na interrupção do ciclo do crime organizado, retirando de circulação substâncias que poderiam abastecer o mercado ilegal e gerar lucros para facções criminosas.

A incineração contou com acompanhamento rigoroso para garantir transparência e conformidade legal. Além dos agentes da PF e representantes da Anvisa, a ação foi acompanhada por autoridades responsáveis pela fiscalização dos processos de destruição de drogas, reforçando o compromisso das instituições com a segurança pública e a saúde da população.

A destruição desse volume expressivo de drogas demonstra o impacto das operações policiais realizadas no estado do Amazonas e reforça a necessidade de ações contínuas contra o tráfico.