PF investiga desvio de R$ 1,4 milhão de obras em São Gabriel da Cachoeira

O município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros de Manaus, é alvo de uma operação da Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União (CGU), nesta quinta-feira (26). As autoridades apontaram desvio de verbas públicas federais, que deveriam ser utilizadas para reformar e ampliar 11 escolas do município. A irregularidade teria ocorrido em 2018, no primeiro mandato do prefeito Clóvis Curubão (PT).

Foram cumpridos cinco mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cumpridos em Manaus e em São Gabriel da Cachoeira.

Segundo as investigações, a empresa contratada recebeu, de uma só vez, os valores integrais de ao menos quatro contratos, que juntos, totalizaram R$ 1,4 milhão, sem que as obras de reforma e ampliação houvessem sido concluídas.

Além disso, a empresa contratada não teria capacidade técnica operacional para a execução das obras, motivo pelo qual teria subcontratado parte dos serviços para o qual foi contratada.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude em licitação, peculato e associação criminosa. Se condenados, poderão cumprir pena de até 19 anos de reclusão.

Em nota, a prefeitura do referido município informou que todas as escolas foram construídas e entregues, não havendo qualquer pendência relacionada à investigação da Polícia Federal. A autoridade municipal ainda declarou que está à disposição para colaborar com as investigações e processos de fiscalizações dos órgãos de controle.

*Com informações da Assessoria de Imprensa