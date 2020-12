PF investiga repasse de R$ 82,8 milhões feito pelo governo do AM para consórcio

Redação AM POST*

Na mira do Ministério Público Federal (MPF), da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) está o governador do Amazonas, Wilson Lima que é suspeito de liberar, entre fevereiro e agosto deste ano, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus, o repasse de R$ 82,8 milhões para o Consórcio Zona Norte contratado por meio de parceria público privada (PPP) que administra o complexo de saúde.

O recurso público foi destinado para o complexo da Zona Norte que compreende o Hospital Pronto-Socorro Delphina Aziz e a Unidade de Pronto Atendimento Campos Sales. O dinheiro era para ser utilizado pelas empresas para equipar as unidades de saúde usados como linha de frente no combate ao novo coronavírus, mas segundo investigações não foi isso que aconteceu.

De acordo com investigações realizadas nos comprovantes analisados, do montante de mais de R$ 82,8 milhões repassados ao Consórcio Zona Norte, apenas R$ 1,8 milhão foi investido no Hospital Pronto Socorro Delphina Aziz e na Unidade de Pronto Atendimento Campos Sales.

A velocidade das transações e volume de pagamentos realizados ao Consórcio Zona Norte chamou atenção das autoridades. Em todo o ano passado, as empresas receberam cerca de R$ 22,9 milhões, mas, apenas no primeiro semestre deste ano, foram repassados mais de R$ 82,8 milhões. Se desse montante, apenas R$ 1,8 milhão foram investidos nas unidades, o que foi feito com os R$ 81 milhões que ‘sobraram’? É isso que as autoridades estão investigando.

*Com informações da Coluna Alex Braga