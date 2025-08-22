PF prende quadrilha especializada em grilagem de terras federais na Amazônia

Notícias do amazonas – A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (22) a Operação Smoke II, segunda fase de investigação sobre crimes ambientais, fundiários e de falsificação documental ligados à apropriação ilegal de terras públicas na Amazônia, no município de Boca do Acre (AM). A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e determinou o sequestro de bens e valores superiores a R$ 70 milhões, todos expedidos pela 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas.

PUBLICIDADE

Desmatamento e queimadas ilegais

Segundo a PF, o grupo criminoso desmatou de forma estruturada mais de 900 hectares de floresta nativa e realizou queimadas ilegais para preparar áreas destinadas à pecuária clandestina.

Uso de documentos falsificados e fraudes

De acordo com o Portal Extra Classe, além do desmatamento, os suspeitos utilizavam documentos falsificados, inserção de dados fraudulentos em sistemas oficiais, uso de laranjas e contratos simulados para tentar ocultar os reais responsáveis e legitimar fraudulentamente a posse das terras griladas.

PUBLICIDADE

Estratégia criminosa e exploração econômica da Amazônia

A investigação revelou que os envolvidos financiavam o desmatamento, arrendavam ilegalmente áreas embargadas, introduziam rebanhos bovinos e criavam cadeias documentais falsas para evitar penalidades administrativas e criminais.

A Polícia Federal classificou o grupo como uma associação criminosa sofisticada, que atuava de forma continuada ao longo dos anos com o objetivo de explorar economicamente a Amazônia em prejuízo da União e da sociedade.

Veja também: Google remove vídeos sobre venda de mercúrio após recomendação do MPF

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On