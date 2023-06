PF procura cerca de 40 balsas de garimpo ilegal escondidas em rios no Amazonas

A Polícia Federal (PF) procura cerca de 40 balsas do garimpo ilegal escondidas nos rios Solimões e Içá no Amazonas. De acordo com a superintendência, muitos garimpeiros esconderam as embarcações em meio à mata fechada, o que dificultou ainda mais a operação de combate a crimes ambientais realizada em Santo Antônio do Içá, na fronteira com a Colômbia.

No domingo (18), a PF destruiu quatro balsas que seriam utilizadas em garimpos ilegais no interior do estado.

Para executar a operação, a equipe da PF saiu de Tabatinga e enfrentou cerca de sete horas de barco até chegar às comunidades localizadas nos rios Içá e Puretê, região do Alto Solimões.

A área, segundo o órgão, é de difícil acesso. Por isso, criminosos aproveitam para cometer crimes, como a extração de ouro. O local também é corredor do tráfico de drogas e de piratas da região.

A primeira parada dos agentes foi na Comunidade Vila Alterosa. Durante a fiscalização, os policiais localizaram uma oficina que consertava motores de dragas de garimpeiros. No porto do povoado, os agentes encontraram uma balsa ainda em construção.

Dentro da embarcação havia estrutura pré-construída para a manutenção dos garimpeiros, como uma cozinha em fase de acabamento, além de espaço com mesa e banco para as refeições. Segundo os agentes, a balsa estava pronta para ser colocada em operação. Faltava apenas instalar o motor.

Outras três balsas que estavam escondidas em meio à mata alagada, área de várzea, também foram encontradas e destruídas.

A operação continua nos próximos dias. A PF tenta identificar os responsáveis pelos garimpos ilegais na região.

Fonte: G1