PF realiza fiscalização em sítio arqueológicos Pontas das Lages, no Amazonas

Notícias do Amazonas – A Polícia Federal realizou uma importante fiscalização no sítio arqueológico Ponta das Lajes, localizado no Amazonas, com o objetivo de coibir possíveis ações que pudessem prejudicar o Patrimônio Histórico da região. A ação foi realizada neste sábado, 28, em resposta aos possíveis danos causados pelo período de seca do rio na região, o que tornou visíveis as gravuras rupestres presentes no pedral do sítio arqueológico.

Além da Polícia Federal, a operação também contou com a participação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (SEMSEG), o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional (IPHAN) e o Instituto Soka Amazônia. Com o apoio dessas entidades, foi possível realizar uma ação de limpeza dos resíduos sólidos presentes no local, visando preservar e conservar o patrimônio arqueológico.

Para auxiliar na ação, aproximadamente 200 voluntários, entre pesquisadores e membros da sociedade civil, foram devidamente cadastrados e orientados para atuarem na área do sítio arqueológico. Através dessa mobilização, foi possível contar com a mão de obra qualificada e engajada para auxiliar nas atividades de limpeza e preservação do patrimônio histórico.

A Amazônia brasileira é uma região rica em patrimônio histórico e arqueológico, com sítios que abrigam vestígios de antigas civilizações que habitaram a região. É fundamental que esse patrimônio seja devidamente preservado e conservado, para que possamos entender e valorizar a história dessas comunidades que viveram na Amazônia ao longo dos séculos.

A ação realizada no sítio arqueológico Ponta das Lajes é um exemplo da importância da parceria entre órgãos públicos e sociedade civil na preservação do patrimônio histórico. Através dessa parceria, é possível contar com recursos humanos e técnicos qualificados para realizar ações de limpeza, conservação e proteção dos sítios arqueológicos.

