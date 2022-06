PGE-AM divulga local da prova do processo seletivo de estágio em Direito

Redação AM POST

A Unidade 5 do Centro Universitário Fametro, localizada na avenida Constantino Nery, nº 1937, Chapada, será o local das provas do processo seletivo para estágio em Direito da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), que acontece no próximo domingo (19/06).

Continua depois da Publicidade

A divulgação foi feita, nesta quarta-feira (15/06), pelo Centro de Estudos Jurídicos (Cejur) da PGE-AM. O documento contendo a relação das salas dos candidatos inscritos pode ser acessado pelo link http://www.pge.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/COMUNICADO-LOCAL-DA-PROVA-E-RELACAO-DE-SALAS.pdf

A prova terá duração de quatro horas e vai acontecer das 8h30 às 12h30. A abertura do portão está marcada para as 7h30 e o fechamento acontece, impreterivelmente, às 8h15.

Os 579 candidatos irão concorrer a 10 vagas abertas no processo seletivo, inclusive para pessoas com deficiência, além da formação de cadastro de reserva.

Continua depois da Publicidade

A prova será composta por 40 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 16 de Direito Constitucional, 12 de Direito Administrativo e 12 de Direito Processual Civil, além de uma redação, também de caráter classificatório e eliminatório, com 25 linhas, no máximo.

O processo seletivo oferece bolsa de estágio no valor de R$ 868 com auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, bem como seguro contra acidentes pessoais, conforme os termos previstos na Lei nº 11.788/2008, para uma jornada de 4 horas diárias, equivalente a 20 horas semanais.