PGR pede afastamento do governador Wilson Lima, diz TV Norte Amazonas

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) pediu o afastamento do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), do vice-governador Carlos Almeida e mais oito deputados estaduais, conforme informações do Jornal Norte de Notícias, da TV Norte Amazonas, filiada do SBT.

Os chefes do executivo estadual são investigados na Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal (PF), e que apura as práticas de esquema de corrupção na compra superfaturada de 28 respiradores pulmonares feitas pelo Governo numa loja de vinhos, no valor de R$ 2,9 milhões, durante a pandemia do novo coronavírus (causador da Covid-19), no Estado.

Wilson Lima rebateu a informação nas redes sociais. “É lamentável que veículos de comunicação, como a TV Norte, afiliada ao SBT, que têm o dever de informar, sigam a onda das fake news, sem sequer apurar a verdade. Isso é falta de responsabilidade, prejudica milhares de pessoas e em nada acrescenta com o trabalho de melhorar o AM”, escreveu ele no Twitter.

Em seguida a emissora emitiu comunicado dizendo que errou e pediu desculpas.