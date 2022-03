PL de Roberto Cidade para criação de Campanha de Combate ao Desperdício de Água é aprovado na Aleam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Projeto de Lei 660/2021, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), que aprova a criação da “Campanha Permanente de Combate ao Desperdício de Água no Estado”, foi aprovado por unanimidade durante a sessão desta quarta-feira (23). A propositura segue agora para sanção do Governo do Estado e entrará em vigor após 30 dias de sua publicação no Diário Oficial.

De acordo com o PL, a Campanha deve ser publicada em veículos de comunicação e desenvolvida nas escolas públicas estaduais e municipais, por meio de atividades educativas. O foco prioritário, segundo Cidade, é conscientizar as pessoas de que a água é um bem finito e precisa ser preservado.

“Somente 3% de toda água do planeta é doce, o restante é água do mar que não é potável. Para nós, que somos privilegiados em termos o maior aquífero do planeta, a falta de água parece algo distante, mas mais de dois milhões de pessoas no mundo não têm água potável”, afirmou.

Ainda segundo o presidente da Aleam, a importância do projeto pode ser medida em números. Estudo do Instituto Trata Brasil, feito a partir de dados públicos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2019, aponta que o Brasil desperdiça 39,2% de toda a água potável que é captada, o que daria para abastecer mais de 63 milhões de brasileiros em um ano.

“Promover a economia e a potabilidade da água hoje é assegurar a sustentabilidade do planeta no futuro e, desta forma, garantir o abastecimento das próximas gerações”, disse.