Planejamento integrado é iniciado para o jogo Brasil x Uruguai na Arena da Amazônia

Redação AM POST

Na manhã desta sexta-feira (24/09), o secretário de Estado de Segurança Pública, general Mansur, reuniu-se com representantes de órgãos municipais, estaduais e federais, além da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para iniciar o alinhamento das estratégias de segurança para o jogo Brasil x Uruguai, que vai acontecer em Manaus no dia 14 de outubro. O encontro aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado no bairro Petrópolis, zona centro-sul de Manaus.

O jogo, confirmado pelo governador Wilson Lima na quarta-feira (22/09), vai acontecer na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, na zona centro-sul da capital, e vai contar com 12 mil pessoas, entre 8 mil pagantes e 4 mil convidados. O evento esportivo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 e contará com um centro de monitoramento, que será coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Além da presença de membros da cúpula da SSP-AM, o início das tratativas relacionadas ao plano tático integrado, que será executado no dia 14 de outubro, ainda contou com a presença de representantes do Comando Militar da Amazônia (CMA), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Marinha do Brasil e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).