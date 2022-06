Plano Tático Integrado que vai nortear os trabalhos na semana do Festival de Parintins é apresentado

Redação AM POST

O Governo do Amazonas realizou, nesta terça-feira (21/06), a primeira reunião do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) que será ativado durante a semana do 55º Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Durante a reunião, foi apresentado o Plano Tático Integrado (PTI), documento que compila as competências de órgãos municipais, estaduais e federais; além das empresas concessionárias de serviços.

Na reunião, realizada no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo, foram tratados alinhamentos em áreas como segurança, saúde, assistência social e trânsito.

“Dois anos sem evento, a expectativa é muito grande, e se depender da segurança pública, nós estamos com força máxima para que possamos proporcionar a todas as pessoas que vêm para essa festa bonita a segurança necessária para o evento”, afirmou o secretário estadual de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur.

O titular da SSP-AM, que já está em Parintins para acompanhar presencialmente as ações de segurança, ressaltou que a cidade conta, este ano, com um efetivo histórico.

“Amanhã iremos fazer o lançamento oficial da operação de segurança pública, presença da Polícia Militar com um efetivo muito grande, quase o dobro do efetivo do último evento que aconteceu aqui; efetivo grande da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Segurança Pública e do Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot) do Detran; para proporcionar segurança máxima ao Festival Folclórico de Parintins”, detalhou Mansur.

Durante as noites de festival, a estrutura de monitoramento da SSP-AM conta com auxílio de 25 câmeras instaladas em pontos de grande fluxo de pessoas, além das duas Plataformas de Observação Elevadas (POE).