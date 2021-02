Pleno do TCE-AM define relatores das contas do governador Wilson Lima e do prefeito David Almeida

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As contas do governador do Estado, Wilson Lima, e do prefeito de Manaus, David Almeida, referente ao exercício financeiro de 2021, serão relatadas no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), respectivamente, pela conselheira Yara Lins dos Santos e pelo conselheiro Júlio Pinheiro.

A escolha das relatorias aconteceu durante a realização da 1ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, na manhã desta terça-feira (2), e o anúncio foi feito pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello. O critério utilizado pelo Pleno foi o mesmo dos anos anteriores: a partir de um rodízio entre os membros do Pleno.

De acordo com as Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) aprovadas pelos Legislativos municipal e estadual, o governador Wilson Lima administrará um orçamento de aproximadamente R$ 19 bilhões e o prefeito de Manaus, em seu primeiro ano de mandato, terá um orçamento de R$ 5,5 bilhões.

Análise

O governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, devem apresentar as contas gerais ao Tribunal para análise da Corte de Contas até março de 2022. O TCE-AM realizará o julgamento técnico e enviará ao Poder Legislativo um parecer prévio pela aprovação ou rejeição das contas, segundo a legislação vigente.