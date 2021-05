Pleno do TJAM escolhe na próxima terça-feira dois juízes para vagas de desembargadores

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realizará na sessão, por videoconferência, da próxima terça-feira (11/5) a escolha de dois juízes para ocupar as vagas de desembargadores do colegiado, de acordo com os Editais n.º 04 e n.º 05/2021.

Uma das vagas será preenchida pelo critério de merecimento, aberta após o falecimento do desembargador Aristóteles Lima Thury, em fevereiro deste ano.

Neste processo, estão inscritos dez juízes: Mirza Telma de Oliveira Cunha; Cezar Luiz Bandiera; Henrique Veiga Lima; Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro; Paulo Fernando de Brito Feitoza; Rosselberto Himenes; Abraham Peixoto Campos Filho; Marco Antônio Pinto da Costa; Vicente de Oliveira Rocha Pinheiro e Roberto Santos Taketomi.

A segunda vaga será preenchida seguindo o critério de antiguidade, em decorrência da aposentadoria do desembargador Sabino da Silva Marques, ocorrida no início de março.

Para esta escolha estão inscritos cinco magistrados: Onilza Abreu Gerth; Mirza Telma de Oliveira Cunha; Cleonice Fernandes de Menezes Trigueiro; Rosselberto Himenes e Jaci Cavalcanti Gomes Atanázio.

Remoçóes no interior

A pauta da mesma sessão virtual também lista processos administrativos para o preenchimento de vagas, pelo processo de remoção, para comarcas do interior do Amazonas, previsto no Edital n.º 05/2020, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 14.02.2020.

Entre as varas ou comarcas listadas estão: 1.ª Vara de Iranduba, pelo critério de merecimento; 1.º Juizado Especial Cível e Criminal de Manacapuru, por antiguidade; Comarca de Caapiranga, por merecimento; e 1.º Juizado Especial Cível e Criminal de Itacoatiara, por antiguidade.

Outro processo de remoção em pauta é para a Comarca de Boca do Acre, pelo critério merecimento, conforme o Edital n.º 01/2021.

Com informações da assessoria de imprensa