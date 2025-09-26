A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Plínio Valério promete denunciar a órgãos internacionais violações de direitos humanos em ações da PF no Amazonas

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa em Manaus, após dois dias de diligência no interior do Amazonas.

Por Bruno Pacheco

26/09/2025 às 14:21 - Atualizado em 26/09/2025 às 14:32

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou nesta sexta-feira (26) que o relatório da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado sobre as operações da Polícia Federal em Humaitá e Manicoré será encaminhado não apenas às autoridades brasileiras, mas também a organismos internacionais. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa em Manaus, após dois dias de diligência no interior do Amazonas.

PUBLICIDADE

Segundo o parlamentar, o objetivo é dar visibilidade global às denúncias de abusos cometidos contra famílias ribeirinhas durante as ações policiais que destruíram balsas e flutuantes usados para o extrativismo mineral. “Há sete anos falamos sobre isso. Mostrar essa atrocidade para o mundo não é apenas um relatório da Comissão de Direitos Humanos; será levado a todas as autoridades e a organismos internacionais. Tudo isso só vai parar quando houver regulamentação legal, porque não adianta retirar recursos do fundo; eles voltarão a ser explorados. É preciso ouvir as famílias. O ouro que está lá não foi colocado pelo homem, foi colocado por Deus, e deve ser usado pelos seres humanos com responsabilidade”, declarou Plínio.

O senador também criticou a atuação da Defensoria Pública da União e o suposto envolvimento da ONG Greenpeace nas operações. “Estamos revoltados. Estamos analisando a ação da Defensoria que gerou os mandados e as explosões, provocada pelo Greenpeace. É um atentado à soberania. Tudo isso será incluído no relatório da comissão. Vamos lutar por essa população; em questão de dias teremos resultados”, acrescentou.

PUBLICIDADE

O relatório da CDH, presidida pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), reunirá depoimentos de autoridades locais, moradores, cooperativas e conselhos tutelares, além de registros oficiais. O documento será encaminhado ao Senado, ao Ministério Público, ao Judiciário e a entidades internacionais de defesa dos direitos humanos.

Veja trecho da entrevista: 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Notícias do Amazonas hoje: principais destaques de 26/09/2025

Resumo das últimas notícias do Amazonas com foco em segurança, política e direitos humanos.

há 2 minutos

Manaus

Justiça ordena desocupação de área invadida na AM-010 em até 48h

Segundo o advogado Fredson Rossetti, representante do proprietário da área, a invasão começou no ano passado.

há 6 minutos

Brasil

Careca do INSS usou Porsche e Mercedes mesmo após restrição e acumulou seis multas

Na última quinta-feira (25/9), o empresário prestou depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS e afirmou ser inocente.

há 12 minutos

Brasil

Celso Sabino anuncia saída do Ministério do Turismo após decisão do União Brasil

A decisão ocorre em meio à crise do União Brasil com o governo federal.

há 30 minutos

Amazonas

Como se cadastrar no auxílio estadual do Amazonas

Passo a passo para ter acesso ao benefício social oferecido pelo governo

há 35 minutos