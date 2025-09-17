PM apreende 37 quilos de drogas em embarcação no Amazonas

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu cerca de 37 quilos de entorpecentes em uma embarcação que seguia de Tabatinga para Manaus. A ação ocorreu na terça-feira (16), durante fiscalização na Base Arpão 2, localizada próxima a Coari, a 363 quilômetros da capital.

Drogas escondidas em eletrodomésticos

Na primeira vistoria, o cão policial Xerife sinalizou suspeita de drogas escondidas dentro de uma geladeira e de um fogão. Ao abrir os eletrodomésticos, os policiais encontraram 22 tabletes de maconha e um de pasta-base de cocaína. Os entorpecentes estavam sendo transportados por uma passageira, que foi presa em flagrante e encaminhada para a polícia judiciária da Base Arpão 2.

Entorpecentes localizados dentro de colchão

De acordo com o Portal Amazonas Hoje, durante a mesma operação, a Polícia Federal informou à equipe da PM sobre uma segunda passageira suspeita. Apesar de negar envolvimento, a mulher foi novamente inspecionada com o auxílio do cão Xerife. O animal indicou a presença de drogas em um colchão onde ela estava acompanhada de uma criança. Após a abertura, três tabletes de pasta-base de cocaína foram encontrados. A suspeita também foi presa em flagrante.

Prejuízo ao crime organizado

Segundo a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o total de drogas apreendidas chegou a 34,7 quilos, entre maconha e pasta-base de cocaína. O material apreendido está avaliado em aproximadamente R$ 245 mil, valor considerado um duro golpe às atividades do crime organizado na região.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On