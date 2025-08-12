PM é resgatado de helicóptero após sofrer acidente na BR-319

Notícias do Amazonas – Um policial militar foi resgatado de helicóptero pelo Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), no sábado (09/08), após sofrer um acidente na rodovia BR-319.

Segundo o delegado Rafael Montenegro, coordenador do DIOA, o acidente foi registrado nas proximidades do município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas. O policial ficou ferido após acidente de trânsito na rodovia federal. Na ocasião, ele estava na companhia da esposa.

Socorrido por populares

Antes da chegada do resgate aéreo, o policial havia sido socorrido por moradores e estava sendo levado de carro para o município de Careiro Castanho. Após a ocorrência ser comunicada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a unidade solicitou apoio do Departamento Aéreo.

“Nós saímos por volta das 16h, conseguimos interceptar o carro que o estava trazendo, pousamos na beira da estrada, e a equipe do Samu estabilizou o paciente e o trouxemos para cá”, relatou o delegado.

Em seguida, a equipe transportou o policial militar de helicóptero até Manaus e, ao chegar na capital, foi encaminhado de ambulância para uma unidade hospitalar para os devidos atendimentos médicos necessários.

Resgates

Nos últimos seis meses, o DIOA registrou o resgate de 13 pessoas, em comunidades na zona rural de Manaus e também na Região Metropolitana. Duas dessas ações foram realizadas durante o último final de semana, tendo como pessoas resgatadas uma grávida e uma criança de 8 anos, que havia sido picada por uma cobra.