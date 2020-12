PM impede que manifestantes cheguem a casa do governador Wilson Lima em Manaus

Redação AM POST

Após protesto de comerciantes pela parte da manhã no Centro de Manaus, motoristas de aplicativos e mototaxistas também resolveram se manifestar na tarde deste sábado (26) contra o decreto do Governo do Amazonas que determina fechamento do comércio não essencial a partir de hoje.

Após deixarem a Bola do Produtor, na zona Leste da Manaus, os manifestantes afirmaram que iriam rumo à casa do governador Wilson Lima, que fica em um condomínio na avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, porém, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), estavam em peso fechando o acesso à via, causando um congestionamento no local.

Dezenas de carros e motos de manifestantes foram barrados na rotatória do Coroado. Foram interditadas as avenidas André Araújo, Rodrigo Otávio, e Efigênio Sales, sendo esta última, via que leva para a casa do governador do Amazonas.

*Com informações do Portal do Holanda