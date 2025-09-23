A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

PMAM prende cinco suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Manaus e Lábrea

Ações resultam em apreensão de drogas, balanças, dinheiro e materiais ligados ao crime

Por michael

23/09/2025 às 12:12

prisões por tráfico de drogas Amazonas

PMAM prende cinco suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Manaus e Lábrea – Foto: PMAM

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu, na segunda-feira (22/09), cinco pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, em ações realizadas na zona leste de Manaus e no município de Lábrea, a 702 quilômetros da capital. Os suspeitos têm entre 18 e 34 anos.

Prisões na zona leste de Manaus

No bairro Zumbi dos Palmares, a equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) abordou um homem de 32 anos que tentava se desfazer de uma sacola contendo porções de drogas. Durante a ação, foram apreendidos R$ 245,75, duas balanças de precisão e cinco porções de drogas, sendo três de cocaína, uma de oxi e uma de maconha.

Ainda na zona leste, policiais da 14ª Cicom prenderam outro homem no bairro Jorge Teixeira, no beco Itiraçu, com uma porção média de maconha, uma balança de precisão e R$ 6 em espécie. Ambos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Prisões no interior do estado

Em Lábrea, policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam dois homens e uma mulher no bairro Barra Limpa, após denúncia sobre a comercialização de drogas em uma residência.

Foram apreendidas 25 trouxinhas de oxi, 11 de cocaína, duas de maconha, além de porções maiores de cocaína e oxi, uma balança de precisão, materiais para embalo, R$ 176, celulares, câmeras de monitoramento e uma capa de colete balístico. O trio e os materiais foram conduzidos à 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncia e orientação à população

A PMAM reforça que a população deve informar imediatamente qualquer ação criminosa pelo disque-denúncia 190, garantindo sigilo total do denunciante.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

