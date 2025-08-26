A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Polícia apreende quatro toneladas de quelônios em operação no Amazonas

A operação conjunta entre PC-AM e PMAM localizou embarcação com mais de 250 animais vivos e mil ovos de quelônios.

Por Beatriz Silveira

26/08/2025 às 18:02

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Canutama, em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante um homem de 24 anos pelo crime ambiental de caça ilegal profissional. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (25/08), no município de Canutama, a 619 quilômetros de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Armando Diadosk Júnior, titular da 62ª DIP, a investigação começou após denúncias que apontavam que uma embarcação estaria transportando grande quantidade de quelônios capturados de forma ilegal.

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

Durante as diligências, as equipes policiais conseguiram localizar o barco nas proximidades do distrito de Belo Monte, na zona rural do município. No interior da embarcação foram encontrados 254 quelônios vivos, um tracajá morto e cerca de mil ovos, totalizando aproximadamente quatro toneladas de animais silvestres.

PUBLICIDADE

O delegado informou que os animais resgatados foram devolvidos ao rio, garantindo sua preservação. “A ação conjunta permitiu impedir um grave crime ambiental e preservar centenas de animais que seriam comercializados de forma ilegal”, destacou.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à 62ª DIP, onde foi autuado por caça ilegal profissional. Ele segue à disposição da Justiça e poderá responder conforme a legislação ambiental brasileira, que prevê penas de detenção e multa para esse tipo de crime.

A apreensão reforça o papel das forças de segurança na proteção da fauna amazônica e no combate às práticas de exploração ilegal que colocam em risco espécies ameaçadas.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

Prefeito David Almeida assina edital para construção da ‘Cidade do Autista’ em Manaus

O investimento total será de R$ 17,4 milhões.

há 4 minutos

Mundo

João Pedro Stedile pede que Brasil apoie Venezuela e Cuba contra “guerra híbrida” dos EUA

Stedile afirma que os EUA estariam agindo contra toda a América Latina para manter sua influência.

há 6 minutos

Brasil

Moraes manda reforçar policiamento na casa de Bolsonaro

Ministro atendeu a pedido feito por líder do PT com concordância da PGR.

há 17 minutos

Polícia

Populares encontram homem morto em área de lazer em Manacapuru

De acordo com testemunhas, a vítima, que trajava calça e blusa, foi vista boiando nas águas do balneário por frequentadores que estavam no local.

há 24 minutos

Amazonas

“É muito doloroso para uma mãe ter que implorar!”, diz Mário César Filho sobre denuncia de escolas que rejeitam crianças autistas

Sempre atuante na causa, o deputado destacou a realidade enfrentada pelas famílias comuns é ainda mais dura do que a do atleta.

há 32 minutos