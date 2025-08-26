Polícia apreende quatro toneladas de quelônios em operação no Amazonas

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Canutama, em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante um homem de 24 anos pelo crime ambiental de caça ilegal profissional. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (25/08), no município de Canutama, a 619 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Armando Diadosk Júnior, titular da 62ª DIP, a investigação começou após denúncias que apontavam que uma embarcação estaria transportando grande quantidade de quelônios capturados de forma ilegal.

Durante as diligências, as equipes policiais conseguiram localizar o barco nas proximidades do distrito de Belo Monte, na zona rural do município. No interior da embarcação foram encontrados 254 quelônios vivos, um tracajá morto e cerca de mil ovos, totalizando aproximadamente quatro toneladas de animais silvestres.

O delegado informou que os animais resgatados foram devolvidos ao rio, garantindo sua preservação. “A ação conjunta permitiu impedir um grave crime ambiental e preservar centenas de animais que seriam comercializados de forma ilegal”, destacou.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à 62ª DIP, onde foi autuado por caça ilegal profissional. Ele segue à disposição da Justiça e poderá responder conforme a legislação ambiental brasileira, que prevê penas de detenção e multa para esse tipo de crime.

A apreensão reforça o papel das forças de segurança na proteção da fauna amazônica e no combate às práticas de exploração ilegal que colocam em risco espécies ameaçadas.