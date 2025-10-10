Polícia Civil alerta para golpes financeiros contra idosos no Amazonas

Notícias do Amazonas – Neste mês de outubro, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) lança a Operação Virtude, focada no combate às violências contra a pessoa idosa, alertando sobre os crimes financeiros que têm afetado essa população.

PUBLICIDADE

A Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa (DECCI) registrou 264 Boletins de Ocorrência (BOs) entre janeiro e setembro deste ano, sendo 148 por estelionato e 116 por apropriação de bens.

A delegada Larissa Barreto destaca que pessoas com 60 anos ou mais são alvos vulneráveis, especialmente devido a limitações tecnológicas. Os golpes mais comuns incluem o estelionato sentimental, onde o criminoso cria um vínculo emocional para pedir dinheiro, e o golpe do falso parente, em que o infrator se passa por um familiar pedindo ajuda financeira.

PUBLICIDADE

Larissa também alerta sobre os riscos enfrentados por idosos sozinhos em espaços públicos, como bancos, e enfatiza a importância de estarem acompanhados.

Ela recomenda que familiares e amigos estejam atentos e instruam os idosos a confirmar qualquer pedido de dinheiro com um parente de confiança antes de realizar transações.

LEIA MAIS: Corpos das crianças indígenas esquartejadas pelo irmão são velados no interior do Amazonas

Boletins de Ocorrência podem ser registrados em qualquer unidade policial ou diretamente na DECCI. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos números 197 e (92) 3667-7575, além do Disque 100, dos Direitos Humanos.