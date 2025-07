Polícia Civil apreende sete motos roubadas e adulteradas em nova operação em Manacapuru

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), deflagrou na quinta-feira (17/07) mais uma operação no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), que resultou na apreensão de sete motocicletas com restrição de roubo, furto e sinais de adulteração. Esta já é a terceira operação realizada pela especializada na cidade em 2025.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, a ação teve como foco os períodos da tarde e da noite, horários em que há maior circulação de veículos nas ruas. “Durante o dia, muitas pessoas evitam sair com as motos irregulares para não serem abordadas. Por isso, intensificamos o patrulhamento noturno”, explicou.

Os veículos foram localizados em diversos bairros do município. Todos apresentavam algum tipo de restrição e estavam com sinais claros de adulteração. Os supostos proprietários foram conduzidos à delegacia local para prestarem esclarecimentos e responderem pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Em 23 de janeiro deste ano, uma primeira operação da DERFV em Manacapuru já havia apreendido 20 motocicletas com indícios de roubo ou furto. Os veículos foram posteriormente devolvidos aos seus verdadeiros donos, em ação realizada na sede da unidade policial em fevereiro.

Outra ação relevante aconteceu em 27 de maio, quando mais 21 motos com sinais de adulteração foram recuperadas na cidade. Segundo a polícia, o alto número de veículos irregulares reforça a necessidade de ações contínuas para coibir a circulação de bens furtados, muitas vezes usados para facilitar outros crimes, como assaltos.

A Polícia Civil orienta a população a evitar a compra de veículos sem procedência e lembra que receptação é crime. As operações devem continuar nos próximos meses em Manacapuru e em outros municípios do interior amazonense.