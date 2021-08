Polícia Civil assina acordo com CGU para combater corrupção no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da delegada-geral Emília Ferraz, assinou, nessa sexta-feira (20/08), acordo de cooperação com a Controladoria-Geral da União (CGU), que visa o combate à corrupção no Estado. O documento foi assinado na sede da Controladoria Regional da União do Amazonas, na Rua Salvador, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

No evento, estiveram presentes além da delegada-geral da PC-AM, o delegado Guilherme Torres, titular da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), e a superintendente da Controladoria Regional, Mona Liza Prado Benevides.

Na ocasião, Emília Ferraz explicou que o acordo visa o desenvolvimento de projetos e ações que irão contribuir para a prevenção e o combate à corrupção, trabalho exercido pela Deccor.

“Acredito que a corrupção deve ser combatida em parceria com os órgãos de controle de investigação, e a PC-AM sente-se honrada em estar assinando este acordo”, disse ela.

Continua depois da Publicidade

O delegado Guilherme Torres explicou que o acordo irá colaborar com os trabalhos da Polícia Civil, no âmbito da investigação da corrupção. “Em conjunto com a CGU, teremos um sistema de inteligência, que por meio de um banco de dados, irá nos ajudar na apuração de delitos cometidos na gestão pública”, falou a autoridade policial.

A superintendente da Controladoria Regional, Mona Liza Prado Benevides, destacou que o termo servirá para ampliar as competências exercidas pela CGU e pela Polícia Civil do Amazonas. “É importante mencionar que serão utilizados mecanismos como tráfego mais acelerado de informações, ações de investigação em conjunto e capacitações, para que possamos conseguir maior efetividade no combate à corrupção”, finalizou ela.