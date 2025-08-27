A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia Civil é apontada como instituição mais confiável do Brasil, diz pesquisa

Resultados destacam atuação efetiva da PC-AM, com respostas rápidas, combate ao crime organizado e ações de prevenção nas comunidades.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 21:19

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – Uma pesquisa realizada pelo Instituto Atlas, em parceria com a Bloomberg, apontou a Polícia Civil como a instituição mais confiável para a população brasileira. No Amazonas, os resultados refletem a atuação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que se aproxima cada vez mais da sociedade por meio de respostas rápidas aos crimes e de ações de prevenção e conscientização.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, atribuiu os avanços ao investimento do governo do Estado, que fortaleceu a estrutura da Polícia Civil e ampliou a atuação da Polícia Judiciária com a convocação de 250 novos policiais civis desde 2023. “O interior do estado foi reforçado, ampliamos a eficiência e a estrutura do atendimento, permitindo respostas rápidas às demandas da sociedade e atuação próxima das comunidades. Isso tem aumentado a confiança da população no trabalho da Polícia Civil”, destacou.

Fraga ressaltou ainda que os resultados refletem o comprometimento dos policiais civis no enfrentamento de crimes, como narcotráfico e organização criminosa. De janeiro a agosto, a PC-AM apreendeu 9,5 toneladas de drogas, causando prejuízo estimado em R$ 300 milhões ao crime organizado.

A aproximação da Polícia Civil com a população é reforçada pela atuação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que recebe denúncias anônimas por meio do disque-denúncia, e pelo trabalho da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI), que já realizaram 315 prisões este ano, protegendo crianças e adolescentes.

Entre janeiro e agosto, a PC-AM registrou 141 prisões em operações diversas, mostrando que a sociedade confia no trabalho da instituição. Além da repressão, a Polícia Civil investe em prevenção, esclarecimento de direitos e presença constante nas comunidades, fortalecendo a relação de confiança com a população.

