Polícia Civil recomenda que registros de BOs não emergenciais sejam feitos pela internet

Redação AM POST

Diante do aumento de casos de contágio por Covid-19, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) redobrou os cuidados nas unidades policiais, tanto na capital quanto do interior do estado. Foram reforçadas várias medidas, adotadas desde o início da pandemia do novo coronavírus, para reduzir os riscos à saúde dos servidores e da população em geral e, dessa forma, garantir a continuação dos serviços de combate à criminalidade.

Continua depois da Publicidade

Está sendo orientado que os registros de Boletins de Ocorrência (BOs), em casos não emergenciais, sejam feitos pela internet, por meio do site da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC): www.delegaciainterativa.am.gov.br.

Aqueles que necessitarem de atendimento presencial devem comparecer às delegacias utilizando máscaras de proteção. Assim que adentrarem as unidades policiais, serão orientados quanto à higienização das mãos com álcool em gel, que será fornecido pelo órgão.

Além disso, foram disponibilizados testes rápidos de Covid-19 para policiais da ativa e também servidores que tiveram contato com pessoas que foram diagnosticadas com o vírus ou apresentaram sintomas. As testagens, feitas por agendamento, ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, na sede da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Civil segue trabalhando e oferecendo seus serviços seguindo todas as orientações dadas pelos órgãos sanitários para que assim mantenha a saúde de todos preservada. A instituição estabelece um canal direto com a sociedade por meio das redes sociais como Facebook (facebook.com/policiacivildoamazonas) e Instagram (@policiacivildoamazonas).

Cuidado com servidores

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, destacou que o trabalho da instituição é um dos pilares das forças que compõem a Segurança Pública e que os policiais estão trabalhando fortemente, todos os dias, não apenas no combate à criminalidade, mas também à Covid-19.

Continua depois da Publicidade

“Estamos tomando todos os cuidados necessários, promovendo a desinfecção das unidades policiais, redobrando a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e disponibilizando a testagem rápida para os nossos servidores. E tudo isso é para manter a segurança da população do Estado do Amazonas”, salientou Emília.

Desde o início de 2020, foram instaladas barreiras de acrílico nos cartórios de todas as centrais de flagrantes, unidades especializadas que funcionam em regime de plantão e nos balcões de atendimento das delegacias.

Continua depois da Publicidade

Entrega de EPIs

Todos os servidores da corporação, tanto do interior quanto da capital, receberam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras, luvas e álcool líquido e em gel, para que a saúde de todos seja resguardada. As delegacias também passam por higienização com água sanitária, bem como as viaturas policiais.